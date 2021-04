(Di venerdì 30 aprile 2021) Paulosempre più lontano dalla. Il tecnico portoghese ha perso gli ultimi appoggi all’interno dell’ambiente giallorosso dopo la clamorosa debacle contro il Manchester United e dagli incontri di oggi afiltrano solo notizie circa un suo certo addio a fine stagione. L’allenatore ha scambiato alcune parole con il general manager Tiago Pinto, poi hato il suoed è andato via. Il futuro è segnato: non sarà l’allenatore il prossimo anno. SportFace.

Advertising

SkySport : Roma-Fonseca, sarà addio: Sarri primo obiettivo - bilel_goumri : RT @AliprandiJacopo: La Roma è rientrata a #Trigoria: Fonseca, sorridente con Tiago Pinto, ha lasciato il Fulvio Bernardini col suo procur… - Fabius40884986 : Alliprandi scrive FONSECA SORRIDENTE petrucci da dl NON ROMANISTI a tutti popo Lui che ha scritto il libro FORZALA… - sportface2016 : #Roma, #Fonseca incontra il suo procuratore e poi lascia Trigoria - salvione : La Roma torna nella Capitale: Fonseca lascia Trigoria col suo procuratore -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Commenta per primo Che lafosse arrivata a un passo da profondi cambiamenti , che riguarderanno Pauloe la rosa, si era capito da tempo. Certo è che il clamoroso 6 - 2 subito a Manchester contro lo United nella ..., 30 aprile 2021 - La pesantissima sconfitta per 6 - 2 contro il Manchester United porterà sicuramente grandi strascichi in casa: la posizione già precaria di Pauloadesso è in forte rischio e prima dell'inizio della nuova stagione tante cose potrebbero cambiare all'ombra del Colosseo. Cambio in panchina La prima ...Roma: Fonseca incontra il suo procuratore, poi lascia Trigoria. Sempre più chiaro il suo addio a fine stagione ...Nel prossimo calciomercato della Roma ci saranno sicuramente cambiamenti nella rosa giallorossa, molto dipenderà dalla scelta del tecnico.