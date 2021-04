Robert De Niro sull’orlo della bancarotta: colpa delle spese folli dell’ex moglie (e della pandemia) (Di venerdì 30 aprile 2021) Non è la prima volta che ad Hollywood si parla di divorzi milionari. La causa che sta portando avanti il celebre attore di Taxi Driver Robert De Niro però potrebbe avere conseguenze disastrose sulle sue finanze. L’interprete di The Irishman è sull’orlo della bancarotta, almeno secondo quanto affermano i suoi avvocati. Robert De Niro e Grace Hightower: una relazione “tossica” Robert De Niro e Grace Hightower sono sposati dal 1997. Una relazione non facile che li ha visti separarsi una prima volta nel 1999. Nel 2004 decidono di rinnovare i voti nuziali ma la crisi definitiva arriva nel 2018. Da allora comincia una battaglia legale senza esclusione di colpi. Dopo aver pattuito 1 milione di dollari l’anno come ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Non è la prima volta che ad Hollywood si parla di divorzi milionari. La causa che sta portando avanti il celebre attore di Taxi DriverDeperò potrebbe avere conseguenze disastrose sulle sue finanze. L’interprete di The Irishman è, almeno secondo quanto affermano i suoi avvocati.Dee Grace Hightower: una relazione “tossica”Dee Grace Hightower sono sposati dal 1997. Una relazione non facile che li ha visti separarsi una prima volta nel 1999. Nel 2004 decidono di rinnovare i voti nuziali ma la crisi definitiva arriva nel 2018. Da allora comincia una battaglia legale senza esclusione di colpi. Dopo aver pattuito 1 milione di dollari l’anno come ...

Advertising

mubi : Robert De Niro, Liza Minnelli and Al Pacino, 1981. - ronniehowlett3 : RT @mubi: Robert De Niro, Liza Minnelli and Al Pacino, 1981. - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT 29 aprile 1976 @springsteen scavalca il cancello di Graceland per cercare di incontrare… - NicoleLesdema : RT @MediasetTgcom24: Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio 'tossico' dall'ex... e delle sue spese folli #robertde… - mignonems : RT @MediasetTgcom24: Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio 'tossico' dall'ex... e delle sue spese folli #robertde… -