Non segnala eredità e riceve reddito cittadinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Dimentica” di segnalare una variazione patrimoniale da 130.000 euro derivante da una successione ereditaria e continua a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Per questo motivo, dopo gli opportuni accertamenti, l’uomo si è visto raggiunto da un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per complessivi 9.000 euro. Protagonista un 48enne di Gragnano (Napoli) che, stando alle risultanze investigative, avrebbe indebitamente percepito dall’aprile 2019 al gennaio 2020 le rate mensili del sussidio. Ad eseguire il decreto, emesso dalla Procura di Torre Annunziata, sono stati gli uomini della Guardia di Finanza oplontina. In particolare, sulla base dell’attività investigativa sviluppata dai finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, è emerso che l’indagato, durante il periodo in cui ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti”Dimentica” dire una variazione patrimoniale da 130.000 euro derivante da una successione ereditaria e continua a percepire indebitamente ildi. Per questo motivo, dopo gli opportuni accertamenti, l’uomo si è visto raggiunto da un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per complessivi 9.000 euro. Protagonista un 48enne di Gragnano (Napoli) che, stando alle risultanze investigative, avrebbe indebitamente percepito dall’aprile 2019 al gennaio 2020 le rate mensili del sussidio. Ad eseguire il decreto, emesso dalla Procura di Torre Annunziata, sono stati gli uomini della Guardia di Finanza oplontina. In particolare, sulla base dell’attività investigativa sviluppata dai finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, è emerso che l’indagato, durante il periodo in cui ha ...

