Israele, 45 morti nella calca. Netanyahu contestato (Di venerdì 30 aprile 2021) Non è la prima tragedia durante le celebrazioni di Lag B'Omer sul monte Meron, in Alta Galilea. Il 15 maggio 1911, quando Israele non esisteva e la Palestina era parte dell'impero ottomano, si ruppe una ringhiera dell'edificio dove si trova la tomba del rabbino Shimon Bar Yochai, il Rashbi, e un centinaio di pellegrini precipitò da un'altezza di oltre sette metri. Vi furono 11 morti e 40 feriti. Ben più drammatici, più di cent'anni dopo, sono i numeri di giovedì … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Israele, calca ad un evento religioso in Galilea: almeno 44 morti e 150 feriti #ANSA - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - Ettore_Rosato : Vicinanza e solidarietà al popolo di #Israele, una comunità che oggi piange decine di morti e feriti a causa di una… - francovittadini : Il dolore va sempre rispettato.Quello dei 45 morti in Israele, quello del sottomarino in Indonesia e di chi muore i… - BreakingItalyNe : ISRAELE: Fuga precipitosa durante un raduno religioso ebraico per la festa di Lag Ba'Omer sul monte Meron in Galile… -