'Il tabacchino non fu comprato coi soldi della droga', assolta una coppia (Di venerdì 30 aprile 2021) Mafia, in manette i boss del mandamento Pagliarelli: 39 arresti 26 maggio 2015 Il tabacchino di via Gaetano Amoroso, nel rione Montegrappa, sarebbe effettivamente di sua moglie e non sarebbe stato ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Mafia, in manette i boss del mandamento Pagliarelli: 39 arresti 26 maggio 2015 Ildi via Gaetano Amoroso, nel rione Montegrappa, sarebbe effettivamente di sua moglie e non sarebbe stato ...

Advertising

combatp0p : già so che davanti al tabacchino troverò quei tamarroni del mio paese e già mi devo preparare psicologicamente a no… - PalermoToday : 'Il tabacchino non fu comprato coi soldi della droga', assolta una coppia - Anja61669015 : RT @av28av: Grande Del Debbio, sarà colpa del tabacchino . Abbiamo dei governanti del caxxo. Andate affanculo e non fatelo senza speranza.! - av28av : Grande Del Debbio, sarà colpa del tabacchino . Abbiamo dei governanti del caxxo. Andate affanculo e non fatelo senza speranza.! - elisabetta_sann : Alle Poste non vendono più buste da lettera. Avete letto bene. Che uno deve girarsi mezzo paese per andare al taba… -