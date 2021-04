I miliardi dell’Ue grazie alla tenacia di Conte. Per l’ex premier considerare il Mes unica soluzione ai nostri problemi era una decisione inadeguata (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo M5S. Giuseppe Conte, ovvero l’uomo che da premier è riuscito a portare a casa per l’Italia la fetta più ampia della torta di finanziamenti europei del Next Generation Eu, parla anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il Governo in carica ha preannunciato che rispetterà i termini di consegna del Pnrr e questo consentirà all’Italia di beneficiarne già nel corso dell’estate. Abbiamo una prospettiva di crisi molto forte e i tempi di ripartenza, la capacità di programmare un nuovo modello di crescita e realizzare le riforme sarà importantissimo per lenire le ferite”, ha detto (qui il suo ultimo video intervento). A fronte di una “pandemia che ci affligge ormai da un anno e ha prodotto due emergenze, sanitaria e economico-sociale”, lo Stato “è dovuto intervenire con rapidità”, ha sottolineato Conte ricordando che nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo M5S. Giuseppe, ovvero l’uomo che daè riuscito a portare a casa per l’Italia la fetta più ampia della torta di finanziamenti europei del Next Generation Eu, parla anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il Governo in carica ha preannunciato che rispetterà i termini di consegna del Pnrr e questo consentirà all’Italia di beneficiarne già nel corso dell’estate. Abbiamo una prospettiva di crisi molto forte e i tempi di ripartenza, la capacità di programmare un nuovo modello di crescita e realizzare le riforme sarà importantissimo per lenire le ferite”, ha detto (qui il suo ultimo video intervento). A fronte di una “pandemia che ci affligge ormai da un anno e ha prodotto due emergenze, sanitaria e economico-sociale”, lo Stato “è dovuto intervenire con rapidità”, ha sottolineatoricordando che nel ...

Advertising

SignorAldo : RT @GammaDonna_: 'Siamo entrati in una fase cruciale per la nostra ripresa. I paesi dell'UE stanno finalizzando i loro piani di ripresa per… - GammaDonna_ : 'Siamo entrati in una fase cruciale per la nostra ripresa. I paesi dell'UE stanno finalizzando i loro piani di ripr… - manisco74 : RT @Key4biz: Si tratta di un regolamento che disciplina tutte le nuove ed esistenti attività spaziali dell’UE all’interno di un unico progr… - Luisa70368354 : RT @PE_Italia: ????Il Parlamento europeo assegna € 5,4 miliardi a LIFE, il programma dell'UE dedicato all'ambiente e al clima. Il programma… - Key4biz : Si tratta di un regolamento che disciplina tutte le nuove ed esistenti attività spaziali dell’UE all’interno di un… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi dell’Ue Il Consiglio è pronto per i colloqui sulla riserva di adeguamento alla Brexit di 5 miliardi di EUR Consilium.europa.eu