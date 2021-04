Fondazione MPS | nel 2020 utile di 30 | 7 milioni Miglior bilancio in dieci anni

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – La Deputazione Generale della dellaMPS ha approvato all’unanimità ildi esercizio, che chiude il mandato 2017-2021 dell’organo di indirizzo. Pur influenzato da risorse straordinarie, quello dello scorso anno è stato ilrisultato economico in assoluto degli ultimi, registrando undi 30,7di euro. Il Patrimonio Netto contabile dellasi incrementa di circa 18,4(rispetto ai circa 10dell’anno precedente), passando da 436,4 a 454,8. Per quanto attiene i ricavi, si rileva – oltre all’incasso di 28per la chiusura di un contenzioso legale – proventi finanziari ...

La Deputazione Generale della dellaha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2020, che chiude il mandato 2017 - 2021 dell'organo di indirizzo. Pur influenzato da risorse straordinarie, quello dello scorso anno ...E 'quanto afferma il presidente dellaMonte dei Paschi Carlo Rossi in merito all' iniziativa legale da 3,8 miliardi di euro da parte dellanei confronti dell' Istituto di piazza ...(Teleborsa) - La Deputazione Generale della della Fondazione MPS ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2020, che chiude il mandato 2017-2021 dell'organo di indirizzo. Pur ...SIENA. “Potrebbe essere utile per la banca Mps trovare una transazione, un possibile accordo”. Lo ha detto Carlo Rossi, presidente della ...