Divieto di ingresso in Russia a David Sassoli | Bellanova | “Decisione inaccettabile”

ROMA – "La Decisione di Mosca di vietare l'accesso in Russia al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e ad altri sette deputati europei, in risposta alle sanzioni per il caso Navalny, è inaccettabile. Da parte mia e di Italia Viva tutto il nostro sostegno e solidarietà". E' quanto ha affermato sulla propria pagina Facebook Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva ed ex ministra delle politiche agricole, aggiungendo: "L'Europa risponda unita, le libertà civili e la democrazia sono un patrimonio da difendere e non sono negoziabili". L'articolo L'Opinionista.

