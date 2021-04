Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Televisione Can confida al padre di non sentire nulla per Sanem. Nel frattempo alla Fikri Harika si cerca un fotografo inesistente dal nome Arthur Cappello Pubblicato su 30 Aprile 2021 Daydreamer – le ali del sogno torna da lunedì 3 maggio a venerdì 7 maggio alle 16,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti ed inaspettati colpi di scena. Prosegue l’impegno di Sanem nel fare recuperare la memoria a Can, ma la Aydin scopre un’amara verità. Lunedì 3 maggio Gli spoiler dell’appuntamento di inizio settimana con la romantica e travagliata storia d’amore di Can e Sanem rivelano che Sanem cerca di far ritornare i ricordi a Divit utilizzando il suo asso nella manica: il suo profumo. Purtroppo proprio sul più bello, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Televisione Can confida al padre di non sentire nulla per Sanem. Nel frattempo alla Fikri Harika si cerca un fotografo inesistente dal nome Arthur Cappello Pubblicato su 30 Aprile– le ali del sogno torna da lunedì 3a venerdì 7alle 16,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti ed inaspettati colpi di scena. Prosegue l’impegno di Sanem nel fare recuperare la memoria a Can, ma la Aydin scopre un’amara verità. Lunedì 3Gli spoiler dell’appuntamento di inizio settimana con la romantica e travagliata storia d’amore di Can e Sanem rivelano che Sanem cerca di far ritornare i ricordi a Divit utilizzando il suo asso nella manica: il suo profumo. Purtroppo proprio sul più bello, ...

