Crotone-Inter | Cosmi in conferenza stampa | “Per partite come queste non servono motivazioni”

Serse Cosmi in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Inter, match della 34a giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Crotone di Serse Cosmi che domani ospiterà l'Inter allo stadio 'Ezio Scida' nella quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. L'allenatore dei padroni di casa ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole.. "La vittoria di Parma ha ridato un pizzico di serenità, anche meritata. Le sconfitte subite avevano il sapore della beffa. L'incubo era quello di buttare via una partita come era successo in altre occasioni. L'Inter è allenata benissimo, ma i miei vorrebbero essere i ...

