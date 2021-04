Covid, l'Ema valuta un farmaco contro l'artrite per pazienti ospedalizzati (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Agenzia europea per i medicinali sta valutando l'uso del farmaco immunosoppressore usato per l'artrite Olumiant in pazienti con Covid - 19 ricoverati in ospedale che necessitano di ossigenoterapia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Agenzia europea per i medicinali stando l'uso delimmunosoppressore usato per l'Olumiant incon- 19 ricoverati in ospedale che necessitano di ossigenoterapia ...

