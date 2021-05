Chi vince la Ligue 1?

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Circa un anno fa, quando il calcio europeo si è trovato per la prima volta a fare i conti con la pandemia, la Francia è sembrato il paese più convinto in un contesto di enorme incertezza. Già il 13 marzo la federazione francese di calcio (LFP) ha decretato l’interruzione del campionato a data da destinarsi, e il 28 aprile – dopo il provvedimento annunciato dal premier Edouard Philippe, che aveva annunciato la chiusura di tutte le attività sportive fino a settembre – ha deciso di sancire la fine della stagione con dieci partite di anticipo. Una decisione parsa subito affrettata, tanto che già a fine maggio – quando gli altri campionati hanno iniziato a ufficializzare le date della ripartenza – l’Équipe ha pubblicato un editoriale dal titolo «Comme des cons?», ovvero «Come degli idioti?». Nonostante le polemiche la federazione francese non è tornata sui suoi passi, confortata da un ...