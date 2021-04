Campania resta gialla | Puglia arancio

(Di venerdì 30 aprile 2021) L'indice Rt aumenta in : è sotto 1 ed è pari a 0,85. Una settimana fa era più basso: era a 0,81. Oggi è atteso il consueto monitoraggio del venerdì che assegna i colori alle regioni o li conferma come ...

Advertising

PasqualeMarro : La #Campania resta in #zonagialla, lo annuncia Mastella - fanpage : La Campania rimane #zonagialla Covid - casertafocus : PARLA IL GOVERNATORE – La Campania resta gialla, ma stop movida. Vaccini al personale turistico del litorale domiti… - nanotvit : La #Campania resta #zonagialla per un soffio - NTR24 : Campania resta zona gialla. Appello di Mastella ai cittadini: “Rispettate le regole” -

Ultime Notizie dalla rete : Campania resta

Ma la, al momento, rimane in bilico. Perchè? Perché la fotografia della sua situazione ... Sebbene la campagna vaccinale progredisca significativamente, complessivamente, l'incidenza...Scende, macomunque alto, il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in ... Tra queste, due Regioni (e Sicilia) hanno una trasmissibilita compatibile con uno scenario di ...La Valle d'Aosta dovrebbe spostarsi in zona rossa mentre la Sardegna dovrebbe invece passare dal rosso all'arancione. Sono questi unici ...Napoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Buona parte del discorso del Presidente è stato dedicato a un’analisi della situaz ...