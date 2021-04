Bertolaso | “Come sindaco di Roma sarei un incubo per i cittadini” | VIDEO

Advertising

Maxdero : L'assessore #Moratti parla di pregiudizi contro il piano vaccinale lombardo? È evidente a tutti come le cose siano… - francmolica : RT @Maxdero: L'assessore #Moratti parla di pregiudizi contro il piano vaccinale lombardo? È evidente a tutti come l… - angelo_di_dio : @Barracciu Dovete tutti i giorni darvi una pacca sulle spalle da soli, perché altrimenti non ve la dà nessuno, vero… - InWonderland_99 : @anikeatable Non è fuori dal mondo, basta ogni tot mesi cambiare la %... A metà marzo dicevano che dovevano vaccina… - romanobega : @DonatoRobilotta @martinoloiacono @Bertolaso_Guido Vedevo che ha superato il Lazio come numero di vaccinati ormai,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso Come

... in cui il leader di Azione spiega che "rischia di fare la fine di Marino". Ma a quest'affermazione offre la sua spiegazione : "Forse lo dice perché non vuole avermiconcorrente - ...Galli elogia/ Video: "Sui vaccini in Lombardia fatto un salto importante" BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 30 APRILE, IL CASO SARDEGNA Non mancano comunque le criticità,ad esempio in ...«Sono un tipo da tolleranza zero: userei ganasce e autovelox. Tajani sarebbe il miglior candidato sindaco a Roma per il centrodestra» ...Politici, intellettuali, giornalisti, influencer per mesi hanno dipinto il Pirellone come simbolo di inefficienza per colpire Attilio Fontana e l'amministrazione di centrodestra: ora non parla più nes ...