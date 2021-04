Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 aprile 2021: dopo la lite tornano in studio Samantha Curcio e Alessio Cennicola (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è pronto per essere mandato in onda come sempre su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cos’accadrà oggi da quanto rivela Il vicolo delle news! Tutti gli occhi sono puntata su Samantha Curcio: riuscirà a perdonare Alessio Cennicola? Al centro dello studio poi come sempre Massimiliano (che ieri ha avuto un confronto con Federica) e Giacomo Czerny. Tra i nuovi protagonisti del Trono over di Uomini e Donne ci sono anche Fulvio e Patrizia. I due si frequentano da un po ma sembra che Fulvio abbia chiesto il numero di telefono anche ad altre Donne: scelta non condivisa dallo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento settimanale con. Il dating show condotto da Maria De Filippi è pronto per essere mandato in onda come sempre su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cos’accadràda quanto rivela Il vicolo delle news! Tutti gli occhi sono puntata su: riuscirà a perdonare? Al centro dellopoi come sempre Massimiliano (che ieri ha avuto un confronto con Federica) e Giacomo Czerny. Tra i nuovi protagonisti del Trono over dici sono anche Fulvio e Patrizia. I due si frequentano da un po ma sembra che Fulvio abbia chiesto il numero di telefono anche ad altre: scelta non condivisa dallo ...

