Annunciate le date di uscita di “Diabolik” e “Freaks Out” (Di venerdì 30 aprile 2021) La chiusura della sale cinamotografiche ha fatto slittare molti rilasci previsti in questo periodo. Ieri, 29 aprile, in occasione della presentazione del nuovo listino Rai, la 01 Distribution ha annunciato le date di uscita di due film molto attesi dal pubblico italiano: “Freaks Out” il 28 ottobre e “Diabolik” il 16 dicembre. Una scena dal film “Freaks Out”, Credits: Movieplayer.it“Freaks Out”: l’attesissima seconda opera di Gabriele Mainetti Dopo il grande successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot“, Gabriele Mainetti torna alla regia con “Freaks Out“: una storia di soggetti marginalizzati in un periodo di crisi, coglie il clima crudo e truce degli anni ’40 a Roma, ma in chiave fantasy. Siamo nel 1943 e quattro membri di un circo (interpetati da Claudio Santamaria, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) La chiusura della sale cinamotografiche ha fatto slittare molti rilasci previsti in questo periodo. Ieri, 29 aprile, in occasione della presentazione del nuovo listino Rai, la 01 Distribution ha annunciato ledidi due film molto attesi dal pubblico italiano: “Out” il 28 ottobre e “” il 16 dicembre. Una scena dal film “Out”, Credits: Movieplayer.it“Out”: l’attesissima seconda opera di Gabriele Mainetti Dopo il grande successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot“, Gabriele Mainetti torna alla regia con “Out“: una storia di soggetti marginalizzati in un periodo di crisi, coglie il clima crudo e truce degli anni ’40 a Roma, ma in chiave fantasy. Siamo nel 1943 e quattro membri di un circo (interpetati da Claudio Santamaria, ...

Advertising

zazoomblog : Annunciate le date di uscita di “Diabolik” e “Freaks Out” - #Annunciate #uscita #“Diabolik” - infoitscienza : Pokemon Go Fest: annunciate le date dell'evento - mitchferracci : RT @PokeMillennium: Annunciate le date ufficiali del Pokémon GO Fest 2021 Articolo di @mitchferracci #PokemonMillennium #Niantic #PokemonGO… - dublinoIII : @riccardosozio @alessandro1846 @RizzoGiov @MinervaMcGrani1 @Napalm51 Esatto. Basta guardare le date di fine sperime… - GianlucaOdinson : Annunciate le nuove date di uscita di Freaks Out e Diabolik, che avrà due sequel! -