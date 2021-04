Ama | in primo trimestre differenziata a Roma oltre 46%

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021)– “A, cresce la raccoltadei rifiuti. Nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, sono state raccolte e avviate a riciclo piu’ di 186mila tonnellate di materiali correttamente differenziati,11mila in piu’ rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.” “La percentuale di materiali riciclabili recuperati si attesta al di sopra del 46% (46,34),2 punti percentuali in piu’ rispetto al periodo omologo dell’anno scorso e 1 punto percentuale in piu’ rispetto al dato medio (45,28%) registrato nel 2020. In particolare, hanno registrato un balzo in avanti il prelievo dedicato della frazione organica e del verde con6.600 tonnellate in piu’ rispetto al2020 (+18,2%) e la raccolta ...