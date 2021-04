Al processo per morti da amianto alla Scala di Milano gli imputati sono stati tutti assolti (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell'aula del tribunale di Milano della nona sezione penale la sentenza di assoluzione degli imputati per omicidio colposo in relazione alla morte di una decina di lavoratori esposti all'amianto è ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell'aula del tribunale didella nona sezione penale la sentenza di assoluzione degliper omicidio colposo in relazionemorte di una decina di lavoratori esposti all'è ...

Advertising

gaiatortora : Il famigerato circuito mediatico aveva l'occasione per dimostrare che un passo avanti verso la civiltà e il rispett… - chetempochefa : Domenica a #CTCF parleremo di #GiulioRegeni e ci occuperemo dello slittamento al 25 maggio dell’udienza preliminare… - fattoquotidiano : Bambino morto a 5 anni di tumore, la procura di Taranto chiede il processo per 9 dirigenti ex Ilva - CaressaGiovanni : Al processo per morti da #amianto alla Scala di Milano gli imputati sono stati tutti assolti - Alessia00286018 : 1/4 'I comunisti italiani erano compromessi fino al collo con il regime sovietico. I comunisti italiani sapevano pe… -