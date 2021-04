Vaccini, Moderna: serve un richiamo entro 12 mesi come per l'influenza (Di giovedì 29 aprile 2021) L'immunità data dal ciclo completo delle dosi sembra avere una durata di 7 o 8 mesi. Tuttavia, spiega l'azienda "la protezione dalla forma grave potrebbe durare più a lungo" Leggi su repubblica (Di giovedì 29 aprile 2021) L'immunità data dal ciclo completo delle dosi sembra avere una durata di 7 o 8. Tuttavia, spiega l'azienda "la protezione dalla forma grave potrebbe durare più a lungo"

Advertising

lorepregliasco : I vaccini Pfizer e Moderna hanno un'efficacia del 94% sui ricoveri delle persone con più di 65 anni ?? - Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - EMA ha appena approvato un aumento di capacità produttiva europea di vaccini Pfizer e Moderna. VACC… - presasocial : RT @repubblica: Vaccini, Moderna: serve un richiamo entro 12 mesi come per l'influenza - italianfirst2 : Vaccini, Moderna: serve un richiamo entro 12 mesi come per l'influenza ?? BUON RICHIAMO AI BOCCALONI -