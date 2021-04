Uomini e Donne 29 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono classico e del Tron over (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’ultima puntata dedicata a Gemma Galgani, chi saranno i protagonisti di Trong>Uomini Trong> e Trong>Donne Trong>? Non ci sono risposte precise, perché ormai da diverso tempo mancano le Trong>anticipazioni Trong> ufficiali. Ma secondo le indiscrezioni emerse sul web in base alle registrazioni raccontate dal Vicolodellenews, è probabile che Trong>oggi Trong> si alternino al centro dello studio dame e cavalieri, così come i Tronisti. Ieri Gemma ha avuto, come al solito, un duro confronto con Tina Cipollari a causa della frequentazione con Aldo e del successivo rifiuto da parte di Antonio. Trong>oggi Trong> potrebbero accomodarsi al centro dello studio della trasmissione condotta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’ultima puntata dedicata a Gemma Galgani, chi saranno i protagonisti diTrong> eTrong>? Non ci sono risposte precise, perché ormai da diverso tempo mancano leTrong> ufficiali. Ma secondo le indiscrezioni emerse sul web in base alle registrazioni raccontate dal Vicolodellenews, è probabile cheTrong> si alternino al centro dello studio dame e cavalieri, così come iisti. Ieri Gemma ha avuto, come al solito, un duro confronto con Tina Cipollari a causa della frequentazione con Aldo e del successivo rifiuto da parte di Antonio.Trong> potrebbero accomodarsi al centro dello studio della trasmissione condotta ...

