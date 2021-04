Universiadi 2025, Laus (Pd): “Governo confermi impegno per Torino” (Di giovedì 29 aprile 2021) Si svolgerà domani l’ultimo incontro del percorso di candidatura di Torino a sede delle Universiadi invernali del 2025, prima che il prossimo 15 maggio saranno assegnati i Giochi. A chiedere un impegno concreto al Governo per portare a Torino la competizione è il senatore Dem Mauro Laus: “, il Piemonte dovrà essere rappresentato con forte dignità e convinzione politica. Per questo, stamattina ho presentato in Senato una mozione che chiede al Governo Draghi di mantenere l’impegno preso dall’Esecutivo precedente, confermando il proprio sostegno alla candidatura della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025”, ha dichiarato Laus, ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 aprile 2021) Si svolgerà domani l’ultimo incontro del percorso di candidatura dia sede delleinvernali del, prima che il prossimo 15 maggio saranno assegnati i Giochi. A chiedere unconcreto alper portare ala competizione è il senatore Dem Mauro: “, il Piemonte dovrà essere rappresentato con forte dignità e convinzione politica. Per questo, stamattina ho presentato in Senato una mozione che chiede alDraghi di mantenere l’preso dall’Esecutivo precedente, confermando il proprio sostegno alla candidatura della Città diad ospitare la XXXII edizioneInvernali”, ha dichiarato, ...

