Trovato il corpo dilaniato di un paddleboarder | ucciso a morte da uno squalo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sulla spiaggia di Noumea, nella Nuova Caledonia, nel Pacifico Meridionale, un pescatore si è imbattuto neldi un uomo, che a quanto risulta riportava morsi disu tutto il, ferite che sono state ovviamente mortali. Si tratta di un uomo di 53 anni, praticante di paddleboarding, una variante del surf con le pagaie. LEGGI ANCHE => Australia, pescatore aggredito e ferito da uno. Ma nell’ultimo anno meno casi (anche a causa della pandemia) Questo attacco da parte di unoè l’ultimo avvenuto in ordine di tempo dall’inizio dell’anno. Ildell’uomo è statosabato scorso su una spiaggia di Noumea, al largo della penisola di Nouville, che si trova in territorio francese del Pacifico Meridionale. Secondo quanto ...

Advertising

fattoquotidiano : TROVATO IL CORPO DEL PADRE DI BENNO - infoitinterno : Trovato il corpo di Peter Neumair: l'Adige lo restituisce a quattro mesi dall'omicidio - infoitinterno : Coniugi scomparsi a Bolzano: trovato il corpo di Peter Neumair. Riconosciuto grazie all’orologio - CorriereAlpi : La tragedia dopo una serata di eccessi: il trevigiano si era allontanato con un bellunese. Il corpo trovato dopo du… - forearmstand : +pubblico, ho sempre trovato le mie taglie nei negozi, e ogni singola protagonista di qualsiasi cartone o film ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato corpo

"Se continui a funzionare, a svegliarti la mattina e stare bene, vuol dire che haiun tuo ... sul proprio, o nella memoria delle persone). Strani lividi, vocali sguaiati, messaggi ...E' l'omicidio l'ipotesi ritenuta al momento più plausibile dagli inquirenti per la morte del 22enne di Bastia Umbra, il cuiè statoieri mattina nella periferia perugina, a Sant'Andrea delle Fratte, riverso in un fosso di una strada di campagna. Non è del tutto esclusa la possibilità che il giovane sia stato ...PORTOGRUARO - Dopo l'omicidio sfoggiava la collana della vittima, indossandola. Emergono nuovi particolari nell'efferato omicidio costato la vita a Marcella Boraso, la ...NAPOLI – Sono passati 5 anni dalla morte di Giulia Di Sabatino, la 19enne fu trovata senza vita nei pressi di un cavalcavia sull’autostrada A14. Il caso fu archiviato come suicidio ma solo adesso sono ...