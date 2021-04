Studentessa violentata: ecco come il branco l’ha attirata in trappola (Di giovedì 29 aprile 2021) La Studentessa trapanese ha denunciato, lo scorso febbraio, i quattro ragazzi rei di averla ingannata e poi violentata. Studentessa violentata (Adobe Stock)Oggi giorno si sente più spesso di ragazze che subiscono violenza sessuale da un branco. E l’orrore non è solo in quel momento ma lascia strascichi anche in futuro, con tutto il materiale salvato sugli smartphone degli aguzzini. Ed esattamente quello che è accaduto a in provincia di Trapani, dove una ragazza ha denunciato i quattro giovani che le avrebbero teso una trappola. I ragazzi sono stati subito fermati dai Carabinieri del Comando di Mazara del Vallo. Festa a Trapani: Studentessa violentata con l’inganno La giovane Studentessa ha deciso di denunciare poco ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 aprile 2021) Latrapanese ha denunciato, lo scorso febbraio, i quattro ragazzi rei di averla ingannata e poi(Adobe Stock)Oggi giorno si sente più spesso di ragazze che subiscono violenza sessuale da un. E l’orrore non è solo in quel momento ma lascia strascichi anche in futuro, con tutto il materiale salvato sugli smartphone degli aguzzini. Ed esattamente quello che è accaduto a in provincia di Trapani, dove una ragazza ha denunciato i quattro giovani che le avrebbero teso una. I ragazzi sono stati subito fermati dai Carabinieri del Comando di Mazara del Vallo. Festa a Trapani:con l’inganno La giovaneha deciso di denunciare poco ...

