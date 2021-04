Studente morto durante lezione online, Matteo aveva comprato nitrito di sodio sul web (Di giovedì 29 aprile 2021) Studente morto durante lezione online. Matteo Cecconi è stato colto da arresto cardiaco durante una pausa di una lezione in didattica-a-distanza. Frequentava l’Itis di Bassano del Grappa. aveva da poco acquistato online per 20 euro del nitrito di sodio, una sostanza che può anche essere usata come droga. In casa sua i carabinieri avrebbero trovato anche alcune confezione di Maalox. Agli amici avrebbe detto di voler fare un esperimento. Non è chiaro però di che esperimento si trattasse. Quel che è certo però è che qualcosa è andato storto. Matteo Cecconi è morto a 18 anni durante una pausa della didattica a distanza – frequentava il ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 29 aprile 2021)Cecconi è stato colto da arresto cardiacouna pausa di unain didattica-a-distanza. Frequentava l’Itis di Bassano del Grappa.da poco acquistatoper 20 euro deldi, una sostanza che può anche essere usata come droga. In casa sua i carabinieri avrebbero trovato anche alcune confezione di Maalox. Agli amici avrebbe detto di voler fare un esperimento. Non è chiaro però di che esperimento si trattasse. Quel che è certo però è che qualcosa è andato storto.Cecconi èa 18 anniuna pausa della didattica a distanza – frequentava il ...

