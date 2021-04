“Senza trucco sei ancora più bella” Alessandra Canale | la prima volta senza make-up è a Detto Fatto

(Di giovedì 29 aprile 2021)è la storica annunciatrice Rai che dal 1983 al 2003 e nuovamente dal 2010 al 2016 è entrata nelle case degli italiani per annunciare i programmi della sera. Nel 1991 entra a far parte definitivamente della famiglia Rai, dopo essere stata un’annunciatrice ‘supplente’ nel 1983 e tutti la ricorderanno anche accanto ad Aldo Biscardi nel Processo del Lunedì. Nel 2003 il suo ultimo annuncio in Rai attira le attenzioni, perché in lacrime, etroppi giri di parole,spiega che l’addio è stato voluto dai vertici Rai e non da lei, tanto che dopo una battaglia in tribunale l’azienda è costretta a riassumerla con un mansione di grado superiore a quella di annunciatrice televisiva.vince un altro ...

Advertising

RihannasTeamIta : Con solo una goccia offre un effetto make-up veloce, naturale e senza trucco con una copertura modulabile. Acquist… - blus1976 : @LuluMar02004752 @stefyorlando Io lho vista molto spesso pure senza trucco.. È qualcuno gli ha detto che sta pure m… - deaneedscass : mado sono il cesso senza trucco oh god - jessylove5 : Burcu comunque oltre ad essere piena di talento è anche bellissima senza un filo di trucco e vestita praticamente d… - teoxandra : @statussquatter @nannierri Questo è vero. Ma come puoi imitare una persona di colore senza usare il trucco? -

Ultime Notizie dalla rete : Senza trucco

IL GIORNO

Si tratta di un'iniziativaprecedenti (al di là di analoghe feste per Emanuela Orlandi, però ... alle 13.30 appuntamento per ildei clown in via Mazzoni, dalle 14 dislocamento nelle ...Vogliamo invece svelare un piccoloche permette di avere con sé il PIN del bancomatche altre persone possano capire di cosa si tratta. Il metodo geniale per avere sempre con noi il PIN ...Il lip balm e il burro di cacao sono due segreti di bellezza indispensabili per realizzare il trend assoluto del make up labbra 2021.L’iniziativa con clown, trampolieri e 4 camion vela. Gli avvistamenti più frequenti tra Boccea e Casalotti. Una ragazza: «Mi pareva proprio lui, davanti al bar Marilù. Stessi occhi e naso, fumava» ...