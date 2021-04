Returnal, l'esclusiva PS5 giocata in diretta ora! (Di giovedì 29 aprile 2021) Se siete curiosi di vedere in anteprima Returnal, allora questa news fa al caso vostro. Sul canale Twitch di Eurogamer Italia, il nostro Lorenzo Mancosu sta giocando al frenetico titolo di Housemarque che arriverà per tutti i giocatori domani 30 aprile in esclusiva per PlayStation 5. Questa è l'occasione perfetta per dare uno sguardo al gioco e per fare eventuali domande: potete seguire la diretta ora, sia qui in calce a questo articolo che sul canale ufficiale Twitch. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Se siete curiosi di vedere in anteprima, allora questa news fa al caso vostro. Sul canale Twitch di Eurogamer Italia, il nostro Lorenzo Mancosu sta giocando al frenetico titolo di Housemarque che arriverà per tutti i giocatori domani 30 aprile inper PlayStation 5. Questa è l'occasione perfetta per dare uno sguardo al gioco e per fare eventuali domande: potete seguire laora, sia qui in calce a questo articolo che sul canale ufficiale Twitch. Leggi altro...

Advertising

LaStampa : “Returnal”, il primo gioco in esclusiva per PlayStation 5 - TomsHWItalia : La recensione a cura di @AndreRivy dedicata a Returnal, la nuova esclusiva PS5 firmata @Housemarque - LaStampaTech : 'Returnal', il primo videogioco in esclusiva per PlayStation 5. - Eurogamer_it : #Returnal, l'esclusiva #PS5 giocata in diretta ora! - androidworldit : La nuova esclusiva PS5: un incrocio tra un roguelike, un bullet hell e un gioco di azione in terza persona. Bello,… -