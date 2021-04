Mozzarella Dop, il Rettore della Federico II presidente del Comitato Scientifico del Consorzio (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovo presidente del Comitato Scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. Con Lorito entra a far parte dell’organismo anche l’ex ministro Luigi Nicolais, presidente, tra l’altro, della Fondazione Carditello; a completare il team di altissimo profilo è il professor Germano Mucchetti, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma. Le nomine sono state decise dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. “Ringrazio i componenti del Comitato per aver accettato l’incarico, siamo felici di lavorare con autorevoli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIldell’UniversitàII di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovodeldeldi Tuteladi Bufala Campana Dop. Con Lorito entra a far parte dell’organismo anche l’ex ministro Luigi Nicolais,, tra l’altro,Fondazione Carditello; a completare il team di altissimo profilo è il professor Germano Mucchetti, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma. Le nomine sono state decise dal Consiglio di Amministrazione del. “Ringrazio i componenti delper aver accettato l’incarico, siamo felici di lavorare con autorevoli ...

Advertising

anteprima24 : ** Mozzarella Dop, il Rettore della Federico II presidente del Comitato Scientifico del Consorzio **… - SimonaSr29 : RT @Como_Burger: Ultimi giorni per assaggiare questo Fuorilista ?? Pane Artigianale alla Farina di Mais, Hamburger di Manzo Irlandese Natur… - LolloIuliano : RT @mozzarella_dop: Come sono cambiate le abitudini dei consumatori di Mozzarella di Bufala Campana e degli altri formaggi DOP in Europa du… - Ione_Ferranti : RT @mozzarella_dop: Come sono cambiate le abitudini dei consumatori di Mozzarella di Bufala Campana e degli altri formaggi DOP in Europa du… - mozzarella_dop : Come sono cambiate le abitudini dei consumatori di Mozzarella di Bufala Campana e degli altri formaggi DOP in Europ… -