Morto Michael Collins | l’astronauta che guidò l’Apollo 11 allo sbarco sulla Luna | ma lui non ci mise mai piede

(Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei tre membri del11 che nel 1969 conquistò la, èall’età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia. A differenza degli altri due membri della spedizione, Armstrong e Aldrin,nonsul satellite terrestre.nacque al numero 16 di via Tevere a Roma, dato che il padre aveva in quel momento un impiego militare all’ambasciata statunitense in Italia; in seguito si sposterà in vari paesi. Era malato da tempo di cancro e «ha passato i suoi ultimi giorni in pace, con i suoi congiunti al fianco», ha detto in un comunicato la famiglia. «Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà, e ha affrontatostesso modo quest’ultima sfida», si legge ...