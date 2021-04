Gwyneth Paltrow e quell'abito osé al Met Gala: "Bisogna tirare fuori le armi" (Di giovedì 29 aprile 2021) Gwyneth Paltrow, durante una recente intervista di Vogue, ha parlato dell'abito osé indossato al Met Gala: "Bisogna tirare fuori le armi". In un nuovo video di Vogue, Gwyneth Paltrow ha parlato di alcuni dei suoi vestiti più iconici, indossati nel corso dei decenni, menzionando anche l'abito osé di Prada che ha sfoggiato al Met Gala del 2012 e che, a quanto pare, non era affatto un vestito. "Immagino di dover ammettere che quella era solo la parte di sopra, diciamo che era la maglia: c'era anche una grande gonna in dotazione", ha spiegato la Paltrow. "Ma... non me la sono mai messa. L'ho visto la prima volta e ho pensato: 'Wow! Ma è fantastico, adoro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021), durante una recente intervista di Vogue, ha parlato dell'osé indossato al Met: "le". In un nuovo video di Vogue,ha parlato di alcuni dei suoi vestiti più iconici, indossati nel corso dei decenni, menzionando anche l'osé di Prada che ha sfoggiato al Metdel 2012 e che, a quanto pare, non era affatto un vestito. "Immagino di dover ammettere chea era solo la parte di sopra, diciamo che era la maglia: c'era anche una grande gonna in dotazione", ha spiegato la. "Ma... non me la sono mai messa. L'ho visto la prima volta e ho pensato: 'Wow! Ma è fantastico, adoro ...

