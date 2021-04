FELICISSIMA SERA | PIO E AMEDEO TRA DDL ZAN E PAROLE VIETATE | “LA CATTIVERIA NON È NELLA LINGUA”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ultima puntata di, domanisu Canale 5. Pio esaluteranno il pubblico per questa stagione con una serie di monologhi su temi di stretta attualità e divisivi. Da una parte le cosiddette“bandite”, dall’altra il DDL Zan. In un’intervista a Libero, i mattatori del venerdìanticipano qualcosa. Elencheremo tutte leche non si possono più dire in tv, quelle bandite: “negr0”, “froci0, tutte. Perché lanon è mai, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico: “uè negr0, andiamo a mangiare?” non lo offendi, se gli dici “negr0” di merda!” sì. Diremo anche “Hitler”, “ebrei”… Perché se dici “sei tirchio come un ebreo” ti massacrano, ma se lo dici a un genovese ...