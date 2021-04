Elliot Page | le lacrime di gioia in tv | «Oggi finalmente esisto»

(Di giovedì 29 aprile 2021) «Ho sempre saputo di essere un maschio. Da bambino scrivevo delle lettere d’amore e le firmavo “Jason”». Elliot Page, 34 anni, precedentemente noto come Ellen Page, l’ha rivelato durante una toccante intervista a Oprah Winfrey (in onda su Apple Tv+ venerdì 30 aprile) durante la quale si è commosso parlando del percorso che l’ha portato ad abbracciare anche pubblicamente la sua vera identità. La star di Juno e The Umbrella Academy, nel dicembre 2020, ha infatti svelato di essere transgender con una lettera condivisa su Twitter: «Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più il mio cuore cresce». https://twitter.com/AppleTV/status/1387495200809832451

Advertising

badtasteit : #TheUmbrellaAcademy 3: Elliot Page condivide una foto dal set - clexa_griffin : RT @gayit: Elliot Page commosso da Oprah Winfrey: 'Per la prima volta mi sento a mio agio nel mio corpo' - video - gayit : Elliot Page commosso da Oprah Winfrey: 'Per la prima volta mi sento a mio agio nel mio corpo' - video… - RollingStoneita : Elliot Page: «Oggi finalmente esisto». L'attore transgender di ‘Juno’ e ‘The Umbrella Academy’ a ‘Vanity Fair USA’:… - GianlucaOdinson : Elliot Page, l'intervista tv con Oprah Winfrey: 'Ho sempre saputo di essere un maschio' - -

Ultime Notizie dalla rete : Elliot Page

In una nuova intervista a Vanity Fair USA ,svela ancora più intimamente il percorso che l'ha portato ad abbracciare anche pubblicamente la sua vera identità e a fare coming out da persona transgender. "La differenza maggiore è che ...si è seduto con Oprah Winfrey per una toccante intervista sul suo percorso, dopo che lo scorso dicembre aveva fatto sapere di essere transgender e aveva spiegato quale nome e pronomi usare ...In una toccante intervista a Oprah Winfrey l'attore si è commosso parlando del percorso che l’ha portato ad abbracciare la sua vera identità: «Fin da bambino sapevo di essere un maschio. Ma gli altri ...Nella sua prima intervista video dopo il coming out, Elliot Page a raccontato a Oprah Winfrey il momento più felice della sua transizione ...