Daydreamer | anticipazioni | CAN e SANEM avranno tre gemelli!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sarà soltanto un matrimonio a caratterizzare l’ultima puntata di– Le Ali Del Sogno. Grazie ad un salto temporale di qualche anno, i telespettatori della telenovela turca scopriranno infatti che Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir), in seguito alle loro nozze, sono diventati genitori di tre splendidi gemelli. Una “scoperta” che decreterà la fine della seguitissima soap! Leggi anche:puntata di giovedì 29 aprile 2021– Le Ali del Sogno, news: Can chiede adi sposarlo Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che la storyline finale si verrà a creare quando Can recupererà la memoria, persa in seguito all’incidente stradale già andato in onda anche su ...

: Can manda a monte il piano di Sanem Can si è recato nel suo rifugio , forse ignaro che questo non sia poi così tanto segreto. Il Divit vuole schiarirsi le idee e non si ...Grazie ad un suggerimento di CeyCey, Sanem decide di provare una nuova mossa per far ritornare i ricordi al suo amato, ma qualcosa non va per il verso giusto.Nelle puntate conclusive di DayDreamer Can si riscoprirà innamorato di Sanem e i due si fidanzeranno ufficialmente ...Le ali del sogno torna su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 3 al 7 maggio. Sanem sta per far tornare la memoria a C ...