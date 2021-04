Crotone - Inter arbitra Prontera, Calvarese per Milan (Di giovedì 29 aprile 2021) E' Prontera di Bologna l'arbitro designato per Crotone - Inter, possibile match del 19/o scudetto per i nerazzurri. A S. Siro per Milan - Benevento ci sarà invece Calvarese, mentre per Sampdoria - ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) E'di Bologna l'arbitro designato per, possibile match del 19/o scudetto per i nerazzurri. A S. Siro per- Benevento ci sarà invece, mentre per Sampdoria - ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO In campo in vista di #CrotoneInter ???? La gallery completa ?? - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l'arbitro di Crotone-Inter ?? - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Crotone-Inter: rossoblù all'ultima spiaggia pronti a salutare la Serie A - - interclubpavia : Crotone-Inter arbitra Prontera, Calvarese per Milan -