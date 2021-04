Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253 tampon… - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di giovedì 29 aprile - TV7Benevento : Covid: in Lombardia 2.304 nuovi positivi (4,4%), ancora in calo i ricoverati... - Ketti61867301 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253 tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Insono 2.306 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In Campania 1.986 nuovi contagi e 33 morti Sono 1.986 i nuovi casi di contagio al- 19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a ...Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, intervenendo in audizione alla commissione sanità. "Come Regione, stiamo lavorando a una piattaforma che ...Milano, 29 apr. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 51.253 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi casi risultati positivi al Covid (4,4%). E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Co ...Questi i dati contenuti nel terzo focus relativo all’impatto del Covid 19 sull’economia del territorio elaborato dall’Osservatorio economia e territorio del Centro Studi Sintesi per Cna Veneto e Cna ...