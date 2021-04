Coprifuoco e riaperture: perché un teatro non è un ristorante (Di giovedì 29 aprile 2021) A una lettura superficiale sembra che la crisi dei teatri si stia per risolvere. Sembra che dovremo avere una ripresa di attività in primavera e una splendida fioritura nei teatri all’aperto. Ma per fare spettacoli c’è bisogno del buio. Ricorre il centenario della nascita di Strehler, che disegnava spettacoli con le luci. Ma per accendere le luci dell’uomo c’è bisogno che si spengano quelle della natura. Anche se si volesse rinunciare a questo segno artistico fondamentale come si potrebbe sperare di vedere spettatori che si sistemano in sala alle 18 sotto Il sole cocente? È una evidente contraddizione. La spiegazione sta nella facile previsione che il limite delle 22 sarà tolto al più presto. Sulla carta però le normative scadono il 31 luglio. E così intanto ci sono importanti festival che non possono firmare contratti perché teoricamente non è possibile essere certi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) A una lettura superficiale sembra che la crisi dei teatri si stia per risolvere. Sembra che dovremo avere una ripresa di attività in primavera e una splendida fioritura nei teatri all’aperto. Ma per fare spettacoli c’è bisogno del buio. Ricorre il centenario della nascita di Strehler, che disegnava spettacoli con le luci. Ma per accendere le luci dell’uomo c’è bisogno che si spengano quelle della natura. Anche se si volesse rinunciare a questo segno artistico fondamentale come si potrebbe sperare di vedere spettatori che si sistemano in sala alle 18 sotto Il sole cocente? È una evidente contraddizione. La spiegazione sta nella facile previsione che il limite delle 22 sarà tolto al più presto. Sulla carta però le normative scadono il 31 luglio. E così intanto ci sono importanti festival che non possono firmare contrattiteoricamente non è possibile essere certi ...

