Coprifuoco, alle 23 da metà maggio e a mezzanotte a giugno: la roadmap per estenderlo (dopo le verifiche) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Coprifuoco con ogni probabilità ha i giorni contati in Italia. A metà maggio sarà effettuata una prima verifica sull'andamento dell'epidemia e secondo le previsioni... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilcon ogni probabilità ha i giorni contati in Italia. Asarà effettuata una prima verifica sull'andamento dell'epidemia e secondo le previsioni...

Advertising

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - LegaSalvini : ?? Antonella Viola (Immunologa): 'Non sono d'accordo sulla decisione di mantenere il coprifuoco alle 22: spostarlo s… - LegaSalvini : ++ GRAZIE ALLA BATTAGLIA DELLA LEGA NEL GOVERNO E ALLE FIRME RACCOLTE, SI RIVEDRÀ IL COPRIFUOCO ++ - onda_di_mare : RT @MadameA02: Io non sono arrabbiata per il coprifuoco alle ore 22. Io sono incazzata nera che ancora non sono stata vaccinata!! Vi arrabb… - NeroneroNerox : RT @CasaPoundItalia: #2201LIBERTÀ, con questo slogan, a partire dalle 22 di ieri, si sono svolte manifestazioni organizzate dai cittadini i… -