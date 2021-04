Come riciclare le briciole dei biscotti: ecco le idee furbe per riutilizzarle nei dolci (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse non tutti sanno che le briciole dei biscotti si possono riciclare con idee furbe: ecco alcune ricette per riutilizzarle nei dolci. Dalla base di una cheesecake a un salame di cioccolato, dai cake pops alle praline. Sono tanti i modi per riciclare le briciole dei biscotti. Quante volte vi sarà capitato di buttare via L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Forse non tutti sanno che ledeisi possonoconalcune ricette pernei. Dalla base di una cheesecake a un salame di cioccolato, dai cake pops alle praline. Sono tanti i modi perledei. Quante volte vi sarà capitato di buttare via L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

duropiacere : @Annamar56834309 Diciamo che è un po come la raccolta differenziata, solo che si butta tutto in un cesto! Chi si pu… - infoiteconomia : Come riciclare gli scarti plastici aiutando la salute dei bovini - 100xcentoBio : RT @AmazonNewsItaly: ?? Riciclare in tutta semplicità ?? Scopri come ti aiutiamo a riciclare i dispositivi elettrici ed elettronici che non… - ferrettof : RT @AmazonNewsItaly: ?? Riciclare in tutta semplicità ?? Scopri come ti aiutiamo a riciclare i dispositivi elettrici ed elettronici che non… - roeroelectric : Come riciclare gli scarti plastici aiutando la salute dei bovini #EnergiaAmbiente -