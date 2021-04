“Ci sono persone che sanno la verità”. Denise Pipitone, Piera Maggio fa nomi e cognomi a Chi l’ha visto?: “Dopo 17 anni dovete parlare” (Di giovedì 29 aprile 2021) Si torna a parlare del caso Denise Pipitone. Ospite del programma Chi l’ha visto? Condotto da Federica Sciarelli, c’è Piera Maggio. La donna ha commentato i nuovi elementi emersi e portati alla luce al pubblico sul caso della scomparsa della figlia nel 2004. A Chi l’ha visto? sono state fatte ascoltare delle telefonate tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona. “Questo è quello che chiedo e che spero che venga fatto perché lì si parla di Denise, è quello l’oggetto del contendere”, afferma la madre di Denise. Non solo: c’è qualcosa che non quadra negli orari di Anna Corona, ex moglie dell’attuale marito della Maggio. Il giorno della sparizione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Si torna adel caso. Ospite del programma Chi? Condotto da Federica Sciarelli, c’è. La donna ha commentato i nuovi elementi emersi e portati alla luce al pubblico sul caso della scomparsa della figlia nel 2004. A Chistate fatte ascoltare delle telefonate tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona. “Questo è quello che chiedo e che spero che venga fatto perché lì si parla di, è quello l’oggetto del contendere”, afferma la madre di. Non solo: c’è qualcosa che non quadra negli orari di Anna Corona, ex moglie dell’attuale marito della. Il giorno della sparizione di ...

