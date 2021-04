«Chi indaga sulla Lega l’abbiamo messo noi» | bufera su Durigon e Ugl

(Di giovedì 29 aprile 2021) Claudioera stato finora un uomo molto fortunato. Da 40enne a Latina aveva fatto una rapida carriera all’interno dell’Ugl, l’ex sindacato Cisnal vicino all’Msi, assurto agli onori della cronaca e della concertazione ai tempi di Renata Polverini, poi decaduto per le inchieste giudiziarie che avevano disarcionato il possente Giovanni Centrella, ex operaio Fiat a Pratola Serra (Avellino). L’INTUIZIONE DI– che deteneva «la cassa» dell’Ugl – e del suo sodale Francesco Paolo Capone nel 2018 fu a suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ha cambiato la storia e oggi, a duecento anni dalla morte, la sua figura non smette di alimentare polemiche. Con Corrado Augias, Daria Galateria, Anais ...
In una conversazione videoregistrata, Durigon afferma di non avere timore delle inchieste giudiziarie che riguardano la Lega perche' "l'uomo della ..."