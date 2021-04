Chi è Giorgio Ginex | l’ex marito di Veronica Pivetti | vita privata e carriera

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 1996si è sposata con, attore anche lui, ma pochi anni dopo la coppia si è separata. Proprio recentemente si è diffusa una notizia sulla presunta omosessualità dell’attrice, per via del suo avvicinamento all’amica Giordana. Conlanon ha mai avuto figli: la stessa ha dichiarato a tal proposito di non aver avuto rimorsi perché non è mai nato in lei l’istinto materno. Scopriamo qualcosa in più sul suo ex. leggi anche l’articolo —>, la malattia e l’amicizia speciale con Giordana: «Ho sofferto per sei anni…»è nato a Novara il 12 settembre del 1965. Dopo la maturità, l’attore si è iscritto all’Università degli Studi ...