Amici 20 | Samuele Barbetta in crisi per la fidanzata Claudia

Samuele Barbetta è sicuramente uno dei protagonisti di Amici 20. Il ballerino è uno dei pupilli di Veronica Peparini, che lo ha sempre appoggiato nel suo percorso e anche nei momenti di difficoltà ha sempre trovato il modo per fargli sentire la sua vicinanza. Nelle scorse ore Samuele ha avuto un momento di crisi determinato da una telefonata con la fidanzata Claudia. Tra i due, complice sicuramente la distanza, ci sono state alcune incomprensioni che lo hanno portato ad abbattersi. A consolarlo, in un primo momento, è stata la sua amica Giulia Stabile, ma l'umore del ragazzo sembrava non essere destinato a cambiare. Vista la situazione, a volere un confronto con lui è stata proprio la Peparini che ha voluto sapere cosa lo stava turbando.

