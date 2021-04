24enne uccisa a Pompei, indagini in corso (Di giovedì 29 aprile 2021) Ragazza di 24 anni uccisa a Pompei, in provincia di Napoli. E’ in corso un’indagine per ricostruire l’accaduto. Pompei (NAPOLI) – Tragedia in provincia di Napoli. Una ragazza di 24 anni è stata uccisa a Pompei nel pomeriggio di giovedì 29 aprile. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto e provare a dare una spiegazione al ferimento e al decesso della giovane. Nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso. Nelle prossime ore saranno interrogati gli amici e i parenti della giovane per ricostruire l’accaduto e identificare il presunto killer. Ragazza morta a Pompei La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni riportate da Fanpage, la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ragazza di 24 anni, in provincia di Napoli. E’ inun’indagine per ricostruire l’accaduto.(NAPOLI) – Tragedia in provincia di Napoli. Una ragazza di 24 anni è statanel pomeriggio di giovedì 29 aprile. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto e provare a dare una spiegazione al ferimento e al decesso della giovane. Nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso. Nelle prossime ore saranno interrogati gli amici e i parenti della giovane per ricostruire l’accaduto e identificare il presunto killer. Ragazza morta aLa ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni riportate da Fanpage, la ...

