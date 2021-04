Vera Gemma, il fidanzato Jeda furioso con un opinionista: “Frustrato, non sei un uomo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) In studio un agnellino, ma all’occorrenza Jeda diventa una furia. Il fidanzato di Vera Gemma oggi si è scagliato contro un opinionista (che forse ha criticato la sua compagna). “Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista Frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino. E comunque tu non sei un uomo, sei un maschio! Perché gli uomini non vanno a prendere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021) In studio un agnellino, ma all’occorrenzadiventa una furia. Ildioggi si è scagliato contro un(che forse ha criticato la sua compagna). “Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino. E comunque tu non sei un, sei un maschio! Perché gli uomini non vanno a prendere ...

Advertising

BITCHYFit : Vera Gemma, il fidanzato Jeda furioso con un opinionista: “Frustrato, non sei un uomo” - Vir11Estjacopo : RT @maryroma70: Isabella è bellissima...Gemma scanzati e lascia spazio ad una vera signora! Grazie ?? #UominieDonne - maryroma70 : Isabella è bellissima...Gemma scanzati e lascia spazio ad una vera signora! Grazie ?? #UominieDonne - Francivaral : RT @basicbbic: NON VERA GEMMA CHE APPENA RIPRESO IN MANO IL TELEFONO NON PERDE TEMPO A POSTARE “elisa in my heart” - Nisida789 : 'Gemma è elegante e colta' 'Eugenia è intelligente e profonda' 'Martina ha carattere ed è vera' Qui ci sono parecch… -