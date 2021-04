Uomini e Donne, Tina in studio scoppia contro Gemma e si lascia andare, le urla sono bestiali: “Io sono una donna, chiudete il microfono” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Durante la puntata di oggi, 28 aprile, di Uomini e Donne si è verificato l’ennesimo scontro tra Gemma e Tina. “Gemma ti piace Aldo?” ha chiesto Maria De Filippi. Gemma ha prontamente risposto: “E’ una brava persona, abbiamo una bella amicizia”. Tina Cipollari non ha sopportato la risposta, dopo aver preso atto anche della lettera … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Durante la puntata di oggi, 28 aprile, disi è verificato l’ennesimo stra. “ti piace Aldo?” ha chiesto Maria De Filippi.ha prontamente risposto: “E’ una brava persona, abbiamo una bella amicizia”.Cipollari non ha sopportato la risposta, dopo aver preso atto anche della lettera … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

