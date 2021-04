Uomini e Donne, colpo di scena. Giacomo scelta incredibile: “Ora sto nella mer…da”. L’eliminazione a sorpresa sconvolge i fan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Eccoci alle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne e stavolta ci soffermiamo sul trono classico e in particolare al trono di Giacomo. Ieri sembrerebbe ci sia stata un’esterna molto bella e importante con Martina e da come l’ha raccontata lui sembra sia stata quella più bella fatta in tutto il suo percorso a Uomini e Donne. Da quel che si è capito appena è andata in onda l’esterna, Carolina è uscita dallo studio. Lui ha finito di vedere l’esterna e dopo aver tranquillizzato Martina dicendole che sarebbe andato dall’altra non perchè lei sia meno importante, è andato da Carolina. Oggi si parte con Maria che gli chiede se vuole prima vedere cosa è successo con Carolina dopo la puntata di Uomini e Donne o la reazione di Martina e lui risponde che prima ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Eccoci alle anticipazioni delle prossime puntate die stavolta ci soffermiamo sul trono classico e in particolare al trono di. Ieri sembrerebbe ci sia stata un’esterna molto bella e importante con Martina e da come l’ha raccontata lui sembra sia stata quella più bella fatta in tutto il suo percorso a. Da quel che si è capito appena è andata in onda l’esterna, Carolina è uscita dallo studio. Lui ha finito di vedere l’esterna e dopo aver tranquillizzato Martina dicendole che sarebbe andato dall’altra non perchè lei sia meno importante, è andato da Carolina. Oggi si parte con Maria che gli chiede se vuole prima vedere cosa è successo con Carolina dopo la puntata dio la reazione di Martina e lui risponde che prima ...

