Unmade in Italy

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non dobbiamo più prestare attenzione solo all’american sounding, quella pratica scorretta che prevede la vendita di prodotti di ispirazione italiana ma in realtà fatti all’estero, senza materie prime italiane e senza seguire le nostre ricette o i nostri disciplinari. Adesso la frode arriva proprio da qui, più precisamente da Livorno, dove sono stati sequestrati dai carabinieri 4mila tonnellate tra prodotti finiti e semilavorati a base di pomodoro proveniente da paesi extra Ue e venduto come autenticamente italiano o addirittura come 100% toscano. Il sequestro ha un valore commerciale di almeno 3 milioni di euro. L’azienda è Petti e sei sono le persone indagate, tra dirigenti e responsabili della contabilità, per una frode che sembra davvero essere la più grande truffa alimentare mai scoperta. Secondo quanto ha dichiarato a Fanpage il colonnello Luigi Cortellessa incaricato delle ...