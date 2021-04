Tiro a volo: Daniele Resca si prepara in maniera specifica per gli Europei sognando Tokyo (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vittoria nella tappa della Coppa del Mondo di Nuova Delhi a seguito di un lungo periodo di assenza dalle scene internazionali gli ha ridato vigore e ora, dopo il successo nell’impianto indiano, il sogno di Daniele Resca è quello di staccare un pass per le Olimpiadi di Tokyo. Per alimentare tutto ciò, l’azzurro in questi giorni si è stabilito a Tirrenia, nel Centro di preparazione Olimpica del CONI, per uno stage di preparazione atletica con Fabio Partigiani. Il tiratore emiliano, specialista del trap, sa che il contingente nostrano ha già una carta assicurata dal ranking nominale di Mauro De Filippis, ma negli Europei 2021 di Osijek (Croazia, a fine mese di maggio) tenterà il tutto per tutto cercando di vincere la gara continentale per mettere in difficoltà il dt Albano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vittoria nella tappa della Coppa del Mondo di Nuova Delhi a seguito di un lungo periodo di assenza dalle scene internazionali gli ha ridato vigore e ora, dopo il successo nell’impianto indiano, il sogno diè quello di staccare un pass per le Olimpiadi di. Per alimentare tutto ciò, l’azzurro in questi giorni si è stabilito a Tirrenia, nel Centro dizione Olimpica del CONI, per uno stage dizione atletica con Fabio Partigiani. Il tiratore emiliano, specialista del trap, sa che il contingente nostrano ha già una carta assicurata dal ranking nominale di Mauro De Filippis, ma negli2021 di Osijek (Croazia, a fine mese di maggio) tenterà il tutto per tutto cercando di vincere la gara continentale per mettere in difficoltà il dt Albano ...

