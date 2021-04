The Last of Us 3, già pronta una bozza della storia – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) Neil Druckmann ha svelato che già esiste una bozza della storia di The Last of Us 3 e che per la serie potrebbe esserci un futuro.. Già esiste una bozza della storia di The Last of Us 3. A dirlo non è stato un passante qualsiasi o qualche insider, ma Neil Druckmann in persona, il game director della serie, nonché co-presidente dello studio di sviluppo Naughty Dog. Druckmann ha tirato fuori l’argomento durante la registrazione di una puntata del podcast Script Apart, facendo capire che il gioco non è in sviluppo, ma che in futuro potrebbe essere realizzato, magari dopo … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo The Last of Us 3, già pronta una bozza della ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021) Neil Druckmann ha svelato che già esiste unadi Theof Us 3 e che per la serie potrebbe esserci un futuro.. Già esiste unadi Theof Us 3. A dirlo non è stato un passante qualsiasi o qualche insider, ma Neil Druckmann in persona, il game directorserie, nonché co-presidente dello studio di sviluppo Naughty Dog. Druckmann ha tirato fuori l’argomento durante la registrazione di una puntata del podcast Script Apart, facendo capire che il gioco non è in sviluppo, ma che in futuro potrebbe essere realizzato, magari dopo … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo Theof Us 3, giàuna...

Advertising

aRTistokratissa : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… - MichaelAguaron : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… - milanoarte : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… - Anubi_Inpw : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… - visitmuve_it : RT @CaRezzonico: RIAPRIAMO- WE ARE OPEN AGAIN Da venerdì 30 aprile il Museo è aperto al pubblico, dal venerdì alla domenica dalle 11.00 all… -