Terroristi arrestati | Meloni | “E’ la fine della ‘dottrina Mitterand’ Gli Anni di Piombo non si cancellano”

"L'arresto di sette Terroristi rifugiati in Francia rappresenta di fatto la fine della 'dottrina Mitterand". Esprime soddisfazione la leader di FdI. Gli arresti "costituiscono un passo importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso. Fratelli d'Italia si congratula con il presidente del consiglio Draghi per il lavoro svolto e il risultato raggiunto". Prosegue Giorgia Meloni dai suoi profili social. "Quello che è successo in Italia negli Anni di Piombo non si cancella ed è arrivato il momento di dare ai familiari delle vittime le risposte che aspettano da decenni". Meloni: "Congratulazioni a Draghi" La cosiddetta "dottrina Mitterrand" prende nome dell'ex presidente socialista della Repubblica francese. Che garantì a ...

