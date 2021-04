Terrorismo | Dupond-Moretti | ' Battisti stesso ha ammesso di aver preso in giro intellettuali francesi' **

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Cesareche ha goduto del nostro paese a lungo e in tutta impunità appena è stato interrogato dalla giustizia italiana hala sua colpevolezza per quattro crimini. La giustizia italiani ha reso una sentenza dopo un processo equo.poi ha aggiunto diingliche per anni lo avevano sostenuto". Così il ministro della Giustizia francese, Ericcommentando al termine del Consiglio dei ministri francese l'arresto di 7 ex terroristi italiani degli anni di Piombo.

Cartabia: 'ferita profonda nella nostra storia. La giustizia farà il suo corso'. La '... Eric- Moretti. In quell'occasione Cartabia aveva 'ricordato la massima attenzione e l'urgente ...Da tempo i sette, dopo essersi macchiati di gravi atti dinegli anni '70 e '80 e per ... la ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva ricordato al suo omologo francese Eric- ...Sette presi a Parigi, tre in fuga. Hanno condanne pesanti. Cartabia: "Rimosso ostacolo alla giustizia". I legali degli ex terroristi rossi: "Vendetta tardiva di "Stato" ...In Francia, la Procura di Parigi ha arrestato 7 ex terroristi italiani. Tra questi ex esponenti di Lotta Continua e delle Brigate Rosse ...